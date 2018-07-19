مليون درهم تبرعات ذكية لـ«خيرية الشارقة»

المصدر: الشارقة ـ البيان

تجاوزت قيمة التبرعات عبر التطبيق الذكي لجمعية الشارقة الخيرية مليون درهم، وذلك منذ الإعلان عن التطبيق في العام 2015، والذي يتناسب مع أجهزة الآيفون والأندرويد.

وشهد التطبيق تحديثات جديدة خلال العام الجاري، الأمر الذي يؤكد على جهود الجمعية من أجل مواكبة أحدث التطورات والتقنيات، بما يخدم الاستمرار في الارتقاء بالعمل الخيري والاستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز وترسيخ هذا النهج.

وقال عضو مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، الدكتور سعيد المظلوم، إن إدارة تقنية المعلومات بالجمعية قطعت شوطاً كبيراً في العمل بالأنظمة الذكية.