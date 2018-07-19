«أمنية» تستعرض إنجازاتها في النصف الأول

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

أعلنت مؤسسة «تحقيق أمنية» عن أهم إنجازاتها خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي تُسهم في دعم أعمال المؤسسة وتنفيذ استراتيجيتها خلال «عام زايد» 2018، فضلاً عن تعزيز الوعي بأنشطتها وبرامجها الهادفة إلى تحقيق أمنيات الأطفال الذين يعانون ظروفاً صحية تهدد حياتهم.

وأوضح هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» الإمارات، أن المؤسسة حرصت منذ مطلع العام الحالي على توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة مع جهات حكومية وخاصة لدعم أعمال المؤسسة مادياً ولوجستياً، ومساعدتها على تنفيذ استراتيجيتها خلال «عام زايد» 2018، والتي كان من أهمها توقيع مذكرة تفاهم مع موانئ أبوظبي، اتفاقية مجتمعية مع شبكة رؤية الإمارات الإعلامية، وتوقيع اتفاقية تعاون مع هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بهدف تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام بالإمارة، وإبراز دور المؤسسة المجتمعي والإنساني، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مطاعم ليوبولدز أوف لندن لدعم أعمال المؤسسة وتعزيز الوعي بأنشطتها وبرامجها.

وأكد أن مؤسسة «تحقيق أمنية» تمكّنت خلال شهر رمضان الفضيل، وبالتعاون مع مؤسسة «الإبداع الساحر» وبدعم من أبوظبي مول، من إقامة السوق التراثي الخيري بنسخته الخامسة على التوالي، إحياءً وإبرازاً لمبادرات ومبادئ الخير والعطاء والكرم التي غرسها الشيخ زايد، طيب الله ثراه، والمُستمدّة من فضائل الشهر الكريم، جنباً إلى جنب مع الاستفادة من العوائد لتحقيق أمنيات الأطفال.

تثقيف

لفت هاني الزبيدي إلى أن مؤسسة «تحقيق أمنية» قامت خلال النصف الأول من العام الجاري بتنظيم أول مؤتمر تثقيفي وتدريبي للمتطوعين الجدد بتوجيهات من حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، سمو الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان الرئيس الفخري للمؤسسة ضمن خطط المؤسسة التوسعية في دولة الإمارات بشكل عام وفي المناطق الشمالية بشكل خاص لاستقطاب المزيد من الكوادر الشبابية المميزة للمساعدة في أعمال المؤسسة الإنسانية النبيلة، بصفتهم رافداً أساسياً من روافد تنمية المجتمع والنهوض بمكانته.