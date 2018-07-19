صندوق الزكاة يصرف 157 مليون درهم لـ9133 أسرة مستحقة

المصدر: أبوظبي - وام

قال عبدالله بن عقيدة المهيري الأمين العام لصندوق الزكاة رئيس لجنة الصرف إن لجنة الصرف ومن خلال اجتماعاتها الدورية في النصف الأول من عام زايد أقرت تقديم 157 مليوناً و123 ألفاً و741 درهماً لـ9133 أسرة مستحقة ممن تنطبق عليهم شروط الزكاة بزيادة قدرها 27% عن مصروفات النصف الأول لعام 2017 البالغة 124 مليون درهم.

وأكد أن هذه الاجتماعات الدورية تأتي حرصاً على سرعة الاستجابة للصرف، لافتاً إلى إدخال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات على عملية صرف أموال الزكاة مثل البرنامج الإلكتروني المتميز «محاسبة ومستحقي الزكاة» الذي يعد من أحدث وأهم البرامج الإلكترونية على مستوى المنطقة والتي تخدم فريضة الزكاة وتضمن عدم ازدواجية صرفها على المستحقين، كما أنها تسهـل عملية الصرف بشكل كبير بدءاً من مرحلة تسلم الأوراق وصولاً إلى لجنة الصرف وإقرار المساعدة.

وأضاف أن صندوق الزكاة يسعى دائماً لمساعدة الفئات المستحقة عبر مشاريع الصندوق النابعة من مصارف الزكاة الشرعية، إضافة إلى سرعة الاستجابة للصرف عن طريق الاجتماعات الأسبوعية للجنة الصرف وإنجاز أكبر قدر من المعاملات في أقل وقت ممكن.

وذكر أن أعضاء لجنة الصرف هم من الأشخاص الذين يمثلون قطاعات مختلفة من شرائح المجتمع والمشهود لهم بالثقة والأمانة، مشيراً إلى أن المبالغ تصرف بعد البحث اللازم عبر إدارة وباحثين متخصصين في الصندوق للتثبت من أحقية المتقدمين للحصول على الزكاة وفق المصارف الشرعية كمصرف الفقراء والمساكين والغارمين والمؤلفة قلوبهم وبقية المصارف الأخرى والمشاريع العديدة المنبثقة منها.