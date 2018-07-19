عبد الله بن زايد يتسلم عضوية الدولة كمراقب في تحالف المحيط الهادي

المصدر: أبوظبي - وام

تسلّم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، عضوية الدولة كمراقب في تحالف المحيط الهادي. جاء ذلك خلال استقبال سموه، في الديوان العام للوزارة بأبوظبي، كلاً من فرانسيسكا إليزابيث ميندس إيسكوبار، سفيرة المكسيك لدى الدولة، وفيحان الفايز شلهوب، سفير جمهورية كولومبيا، وكارلوس إ. تافيرا، القنصل العام لبيرو، وهورهيه كاسترو بيريرا، القائم بالأعمال في سفارة تشيلي.

وأكد سموه، خلال تسلّمه العضوية، حرصه على تعزيز وبناء شراكات تجارية واقتصادية، للتحرك تدريجياً نحو حرية حركة الاستثمارات، إلى جانب دفع المزيد من النمو والتنمية والقدرة التنافسية لاقتصاد الأعضاء.