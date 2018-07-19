دبي تستضيف ملتقى طبّ الأشعة 31 أكتوبر

المصدر: Ⅶ دبي - وام

تستضيف دبي فعاليات الدورة الـ3 من الملتقى والمعرض السنوي لطبّ الأشعة في الإمارات، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي، خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبلين في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويعد الملتقى حدثاً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يجمع نخبة من أخصائيي علم الأشعة والتصوير الشعاعي حول العالم، ويناقش أحدث التقنيات وآخر التطورات العلمية في هذا المجال.

وتتضمن أجندة الملتقى عدداً من الجلسات العملية الجديدة المخصصة حول التصوير بالأشعة وجلسة الذكاء الاصطناعي والتصوير الشعاعي للأطفال والتي تستمر على مدار يوم كامل وتقدمها جمعية الشرق الأوسط لطب الأطفال ومسابقة الملصقات العلمية التي تشجع الأبحاث العلمية.

ويستقطب الحدث لفيفاً من الخبراء والمهنيين المتخصصين في مجال طب الأشعة والتصوير التشخيصي و40 متحدثاً محلياً وعالمياً، وتشمل أجندته 66 جلسة علمية.

ويستضيف المعرض المصاحب للملتقى أكثر من 50 علامة تجارية للشركات العارضة من الرواد في مجال صناعة أجهزة التصوير بالأشعة والتصوير الطبي التشخيصي.