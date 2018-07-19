«سندهم أمانة» تنظم حملة للتكفل بعملية جراحية لرضيع كفيف

المصدر: Ⅶ دبي - وام

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالتعاون مع مؤسسة الجليلة حملة خيرية جديدة ضمن مبادرة «سندهم أمانة» المجتمعية للتكفل بنفقات علاج طفل رضيع لم يتجاوز الـ7 أشهر يعاني من عتامة في قرنية عينيه منذ ولادته وبحاجة إلى عملية جراحية عاجلة.

وقالت حنان محمد بن نصيف نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة إن هذه الحملة تأتي ضمن حملة «مد العون» إحدى مبادرات الهيئة في عام زايد وفي إطار التعاون الإنساني القائم بين الهيئة ومؤسسة الجليلة بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً بينهما.

وأوضحت أن الحملة الخيرية تهدف إلى مساعدة الطفل على استعادة نعمة البصر ومنحه الأمل والتفاؤل بالحياة كبقية أقرانه والتخفيف من معاناة أسرته التي لا تقوى على توفير تكاليف علاجها الباهظة.

وذكرت حنان بن نصيف أن الهيئة أشهرت الحملة على مستوى الحكومة الاتحادية لمنح الفرصة لأكبر عدد من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية للمشاركة في فعل الخير وذلك من خلال حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي ونظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، داعية كافة شرائح وفئات المجتمع لدعم الحملة والتبرع بـ10 دراهم عبر إرسال كلمة «سند» في رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 4202 أو التبرع بـ50 درهماً عبر إرسال الكلمة ذاتها إلى الرقم 4206 عبر «اتصالات» و«دو».