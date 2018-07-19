«دار البر» تبحث توسيع مظلتها الإنسانية في موريشيوس وسيشيل

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

اختتم فريق من جمعية دار البر مهمة عمل ميدانية خارجية، غطت كلاً من موريشيوس وسيشل في القارة الأفريقية، واشتملت على الالتقاء بممثلي ثلاث هيئات خارجية، من شركاء الجمعية هناك، وعقد اجتماعات مشتركة، انصبت على تعزيز الشراكة وعمليات التنسيق والتعاون في حقل العمل الخيري والإنساني.

وأكد عمران محمد عبدالله، رئيس قطاع المشاريع الخيرية في الجمعية، الحرص على توسيع مظلة مشاريعها الخيرية والإنسانية في البلدين تحديداً، وأفريقيا إجمالاً، وتعزيز الخدمات، التي تقدمها لفقرائها ومواطنيها، في إطار الامتثال لتعاليم ديننا الحنيف، وترجمة رؤية الدولة وسياسة قيادتها الرشيدة في العمل الإنساني، وعكس صورة طيبة ومشرقة للوجه الحضاري لدولة الإمارات وأبنائها، ومنظومة قيمهم الأصيلة وتراثهم الخيري الإنساني. وقال إن الزيارة تندرج في إطار الخطة السنوية لإدارات المشاريع، الخاصة بالعمل الميداني خارج الدولة.