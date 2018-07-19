«ضمان» تتيح تجديد التأمين الصحي إلكترونياً

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ البيان

أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، عن إطلاق خدمة تتيح للأفراد الكفلاء إمكانية تجديد وثائق التأمين الصحي الخاصة بأفراد عائلاتهم وموظفيهم المشتركين في برنامج أبوظبي الأساسي إلكترونياً.

وأشارت «ضمان» إلى أن الخدمة الجديدة تدعم جهودها الرامية إلى تسهيل وتبسيط إجراءات تجديد بطاقات التأمين الصحي لمشتركيها، التي تعتبر توسعة وتطويراً للخدمة التي جرى إطلاقها في عام 2016، إذ أتاحت في حينها للكفلاء من الأفراد إمكانية تجديد صلاحية وثائق التأمين الصحي إلكترونياً لمكفوليهم ضمن 8 منهم فقط.

وأكدت أنه يشترط للاستفادة من الخدمة الجديدة، أن يقوم الأفراد بالتسجيل إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني لـ«ضمان» للحصول على «حساب كفيل»، ليتمكنوا من تفعيل المنافع المرتبطة بها حتى وإن كان لديهم حساب ضمن اشتراكهم في وثيقة التأمين الصحي التابعة لجهة عملهم.

ويأتي إطلاق الخدمة الجديدة في أعقاب مرحلة تجريبية على موقع الشركة الرسمي، التي أبدا خلالها أكثر من 40 ألف زائر اهتمامهم بالخدمة من خلال الاطلاع على ميزاتها وقيام بعضهم بالتسجيل للحصول على حساب كفيل وإتمام معاملات التجديد بالكامل.

ومن المنافع الأخرى التي يوفرها «حساب الكفيل» إمكانية الحصول على رؤية شاملة ومتكاملة حول جميع وثائق التأمين المشتراة لصالح جميع الأشخاص المسجلين على كفالتهم.

وتستغرق مدة مراجعة طلبات تجديد الوثائق إلكترونياً ومصادقتها يومي عمل فقط، وبمجرد استكمال هذه العملية، تصبح وثيقة التأمين صالحة وسارية المفعول.