شرطة أبوظبي تشيد بالتعاون الأكاديمي مع الجامعات الصينية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أشادت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون الأكاديمي مع الجامعات الصينية وجهودها في تخريج نخبة تضم 10 من ضباطها المتميزين أكاديمياً واكتسابهم الخبرات والمعرفة في تطبيق مفاهيم حديثة لتطوير العمل الشرطي والأمني.

وأوضح العميد عثمان حاجي الخوري، مدير إدارة البعثات، في قطاع الموارد البشرية أن كوادر شرطة أبوظبي، خريجي الجامعات الصينية، منهم من حصل على شهادات في الدراسات العليا إلى جانب البكالوريوس في اللغة الصينية، من جامعات عريقة في الصين، لافتاً إلى أن اكتساب المعارف في الدول المتقدمة يقدم إضافة كبيرة في تطوير العمل واستمرار إمارة أبوظبي كمجتمع ينعم بالأمن والسلامة من خلال تقديم خدمات شرطية عالية الجودة.