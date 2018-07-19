«أخبار الساعة»: كفاءاتنا الوطنية الشابة تدير مشاريع عملاقة

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن الإمارات تولي أولوية قصوى للتنمية البشرية وهناك حرص شديد على تطوير الكوادر الوطنية على اختلاف فئاتها وتحظى فئات الشباب باهتمام خاص من قبل القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث تدير كفاءاتنا الوطنية الشابة مشاريع عملاقة.

وأضافت النشرة: «يحظى الشباب بالاهتمام الخاص، حيث تبذل كل الجهود الممكنة لتأهيلهم وتمكينهم من الانخراط بإيجابية في النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة، فهم كذلك محل ثقة كبيرة لدى القيادة الحكيمة، وهي تؤمن بقدرتهم على إدارة وتسيير مشاريع عملاقة تنسجم وحجم طموح ورؤية قيادة هذا البلد غير المحدودة، وفي هذا السياق أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدى استقباله بمجلسه بقصر البحر وفد مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، تمضي قدماً في مسيرة التطور والازدهار بفضل من الله عز وجل ثم بسواعد أبنائها المتسلحين بالعزيمة والمعرفة والكفاءة العلمية العالية في شتى المجالات، خاصة المشاريع الحيوية الاستراتيجية الوطنية التي تنفذها الدولة لضمان استدامة مواردها ومسيرة تطورها الحضاري».

اهتمام

وقالت النشرة الصادرة أمس عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية: «إن اهتمام الإمارات بالشباب ليس جديداً بل يحسب لها أنها من أوائل الدول في المنطقة التي أولت هذه الفئة اهتماماً خاصاً، فمنذ نشأتها على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والشباب لهم الأولوية في خطط التنمية، ولعل أحاديث الشيخ زايد، رحمه الله، المتكررة عن الشباب واهتمامه حتى بأدق التفاصيل المتعلقة بتربيتهم وتنشئتهم وتأهيلهم لهو خير دليل على بعد نظر هذه القيادة وإدراكها لدور الشباب في تحقيق النهضة المنشودة».

وأشارت إلى أنه قد سارت من بعده القيادة الرشيدة على النهج نفسه، حيث أعطت هذه الفئة التي تشكل النسبة الأكبر في بلدنا اهتماماً غير مسبوق، فوفرت لهم كل الاحتياجات والمتطلبات، فأنشأت الجامعات والمؤسسات التعليمية وزودتها بأحدث الوسائل والأجهزة المتطورة على مستوى العالم، واستقطبت إليها أفضل الخبرات والكفاءات من مختلف دول العالم وأوفدتهم في بعثات إلى أرقى الجامعات، كما تم الدفع بالشباب إلى مواقع قيادية متقدمة، وهم يشكلون نسبة كبيرة في المؤسسات والهيئات الحكومة المهمة وعلى رأسها مجلس الوزراء.