الطقس المتوقع على الدولة من الخميس إلى الاثنين

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا رطبا صباحا على السواحل خاصة شمالاً وحارا ومغبرا أحياناً نهاراً..

بينما تزداد السحب على بعض المناطق وتكون الرياح شمالية غربية بوجه عام وشرقية على الساحل الشرقي من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س، وقد تكون مثيرة للغبار أحيانا نهاراً في حين يكون البحر متوسطا غلى خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وأوضح أن الطقس سيكون بعد غد الجمعة رطبا صباحا على السواحل خاصة شمالاً وحارا ومغبرا أحيانا نهاراً وغائما جزئيا على بعض المناطق مع ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة.. بينما الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بوجه عام وشرقية على المناطق الشرقية سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س أحياناً، تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق الداخلية نهاراً.. فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وعن توقعاته ليوم السبت المقبل.. أفاد بأن الطقس سيكون حارا ومغبرا نهاراً وغائما جزئيا أحياناً شرقاً.. بينما الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بوجه عام وشرقية على المناطق الشرقية من 20 إلى 30 تصل إلى 38 كم/ س أحياناً، تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق الداخلية نهاراً..

فيما يكون البحر متوسط الموج قد يضطرب أحياناً أقصى الغرب في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

أما يوم الأحد المقبل.. فأفاد المركز بأن الطقس سيكون رطبا صباحا خاصة غربا وقد يتشكل الضباب الخفيف وحارا ومغبرا أحياناً نهاراً بينما يطرأ انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خاصة غربا، وتظهر بعض السحب شرقا.

وقال إن الرياح ستكون شمالية غربية بوجه عام وشرقية على الساحل الشرقي سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س، وقد تكون مثيرة للغبار أحيانا نهارا.ً. فيما يكون البحر متوسط الموج وقد يضطرب أحيانا غربا في الخليج العربي ومضطربا إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وعن يوم الاثنين.. قال إن الطقس سيكون خلاله رطبا صباحا وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية وحارا ومغبرا أحياناً نهاراً.. فيما تظهر بعض السحب شرقا قد تكون ركامية على الجبال.

ونوه إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية بوجه عام وشرقية على الساحل الشرقي من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، تكون مثيرة للغبار والأتربة أحيانا خاصة غرباً.. بينما يكون البحر متوسطا إلى مضطرب خاصة غربا في الخليج العربي ومتوسطا في بحر عمان.