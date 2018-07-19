عبد الله بن زايد يتسلّم عضوية الدولة كمراقب في تحالف «الهادي»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

تسلّم سمو الشيخ عبدالله بن زايدآل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، عضوية الدولة كمراقب في تحالف المحيط الهادي. جاء ذلك خلال استقبال سموه في ديوان عام الوزارة في أبوظبي كلاً من فرانسيسكا اليزابيث ميندس ايسكوبار سفيرة المكسيك لدى الدولة، وفيحان الفايز شلهوب سفير جمهورية كولومبيا لدى الدولة، وكارلوس إ. تافيرا قنصل عام بيرو لدى الدولة، وهورهيه كاسترو بيريرا القائم بالأعمال سفارة تشيلي لدى الدولة.

ومن جانب آخر استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، هنري أوكيلو أوريم وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي، وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة في أبوظبي سبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات المتنامية بين دولة الإمارات وأوغندا.

‏وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال تسلّم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عضوية الدولة كمراقب في تحالف المحيط الهادي أكد سموه حرصه على تعزيز وبناء شراكات تجارية واقتصادية للتحرك تدريجياً نحو حرية حركة الاستثمارات، إلى جانب دفع المزيد من النمو والتنمية والقدرة التنافسية لاقتصاد الأعضاء.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بهذه المبادرة وجهود الأعضاء والتي تركز على منطقة آسيا والمحيط الهادي، مؤكداً سموه أن العضوية تعد منصّة للتعبير السياسي والتكامل الاقتصادي والتجاري.

ويعتبر تحالف المحيط الهادي كتلة تجارية في أميركا اللاتينية وأنشئت رسمياً في 28 أبريل 2011 وتتألف من 4 أعضاء رئيسية هي: كولومبيا وتشيلي والمكسيك وبيرو و 55 دولة مراقبة.

وتهدف العضوية إلى بناء شراكات تجارية واقتصادية وتعليمية وتركز على تحقيق المزيد من الرفاه وتعزيز الإدماج الاجتماعي لسكانها، كما تسعى إلى تحقيق تكامل أعمق بين الخدمات والموارد والاستثمارات.

وإلى ذلك وخلال لقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان هنري أوكيلو أوريم وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي أكد سموه حرص دولة الإمارات على توطيد العلاقات الثنائية مع أوغندا في المجالات كافة. ومن جانبه أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي اهتمام بلاده بتعزيز وتطوير آليات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في شتى المجالات.