عبدالله بن زايد يتسلم عضوية الدولة كمراقب في تحالف المحيط الهادي

المصدر: وام

تسلم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي عضوية الدولة كمراقب في تحالف المحيط الهادي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه - في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - كلا من فرانسيسكا اليزابيث ميندس ايسكوبار سفيرة المكسيك لدى الدولة وسعادة فيحان الفايز شلهوب سفير جمهورية كولومبيا لدى الدولة و كارلوس إ. تافيرا قنصل عام بيرو لدى الدولة وسعادة هورهيه كاسترو بيريرا القائم بالأعمال سفارة تشيلي لدى الدولة.

وأكد سموه خلال تسلمه العضوية حرصه على تعزيز وبناء شراكات تجارية واقتصادية للتحرك تدريجيا نحو حرية حركة الاستثمارات إلى جانب دفع المزيد من النمو والتنمية والقدرة التنافسية لاقتصاد الأعضاء.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بهذه المبادرة وجهود الأعضاء والتي تركز على منطقة آسيا والمحيط الهادئ .. مؤكدا سموه أن العضوية تعد منصة للتعبير السياسي والتكامل الاقتصادي والتجاري.

يذكر أن تحالف المحيط الهادي هو كتلة تجارية في أمريكا اللاتينية أنشئت رسميا في 28 أبريل 2011 وتتألف من أربعة أعضاء رئيسية هي : كولومبيا وتشيلي والمكسيك وبيرو و 55 دولة مراقبة.

وتهدف العضوية إلى بناء شراكات تجارية واقتصادية وتعليمية وتركز على تحقيق المزيد من الرفاه وتعزيز الإدماج الاجتماعي لسكانها .. كما تسعى إلى تحقيق تكامل أعمق بين الخدمات والموارد والاستثمارات.