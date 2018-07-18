تشغيل "سالك" بعد افتتاح التقاطع السابع وشارعي اليلايس والأصايل 24 أكتوبر

المصدر: البيان الإلكتروني

استكمالا للخطة الاستراتيجية الشاملة لهيئة الطرق والمواصلات الرامية لتطوير وتكامل شبكات ومرافق الطرق وخطوط وخدمات النقل الجماعي وأنظمة الطرق والنقل التقنية وكذلك تطبيق السياسات والإجراءات الكفيلة بتحسين انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق في إمارة دبي، ومن ضمنها الاجراءات اللازمة لإعادة توزيع الحركات المرورية، وتوجيهها إلى محاور الطرق البديلة لتخفيف الضغط على الطرق الرئيسة والحيوية، أعلنت الهيئة عن بدء تركيب بوابة التعرفة المرورية (سالك) على شارع الشيخ زايد في منطقة جبل علي، وتحديداً قبل تقاطع شارع الشيخ زايد مع شارع اليلايس (التقاطع السابع)، وسيتم تشغيل البوابة في 24 أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن يتم افتتاح مشروع تطوير التقاطع السابع وشارعي اليلايس والأصايل الذي بلغت تكلفته قرابة مليار و200 مليون درهم.

ويسهم المشروع في تدعيم المحاور الموازية والمساندة لشارع الشيخ زايد ،والتشجيع على تحويل جزء من الحركة المرورية من شارع الشيخ زايد إلى المحاور الموازية له مثل شارع الأصايل وشارع الخيل وشارع اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وشارع الأمارات وذلك عبر شارع اليلايس، كما يسهم المشروع ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﺣﺮﻛﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ وإﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎء ﺟﺒﻞ علي، وتوفير مداخل ومخارج إضافية للمشاريع التطويرية في المنطقة مثل مشروع الفرجان وديسكفري جاردنز ومشروع جبل علي التطويري.

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن الهدف من تركيب بوابة سالك جبل علي، هو إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ ﻋﲆ توزيع الحركة على اﻟﻄﺮق اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ، وتوﺟﻴﻪ جزء من الحركة المرورية اﻟﻌﺎﺑﺮة واﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ جبل علي ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺸﺎرﻗﺔ، وجزء من الحركة المتجهة الى جبل علي لاﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮق اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ وﻫﻲ ﺷﺎرع اﻻﻣﺎرات وﺷﺎرع اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وﺷﺎرع اﻟﺨﻴﻞ، وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺮوري ﻋﲆ ﻣﺤﻮر ﺷﺎرع اﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ من اﻛﺜﺮ اﻟﻤﺤﺎور ازدﺣﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻣﺎرة دﺑﻲ، حيث يتوقع أن تسهم البوابة الجديدة في خفض الحركة المروية على شارع الشيخ زايد بنسبة 25%، كما ستسهم في تشجيع السكان على اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ والمشاركة في الرحلات، لا سيما أن شارع الشيخ زايد يمتاز بتوفر خدمات اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ مثل اﻟﺨﻂ اﻷﺣﻤﺮ ﻟﻤﺘﺮو دﺑﻲ، اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ ﻃﻮﻟﻪ 52 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮاً، وﻳﻀﻢ 28 ﻣﺤﻄﺔ، وكذلك 12 ﺧﻄﺎً ﻟﻠﺤﺎﻓﻼت، ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴها 156 ﺣﺎﻓﻠﺔ وﺗﻨﻔﺬ 1400 رﺣﻠﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎً.

وأوضح أن مشروع تطوير التقاطع السابع على شارع الشيخ زايد وتطوير شارعي اليلايس والأصايل سيوفر طاقة استيعابية إضافية للمحاور الموازية لشارع الشيخ زايد بمعدل 12 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين، ويلبي متطلبات النمو والتوسع العمراني الذي تشهده إمارة دبي، ويسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمحور شارع اليلايس، لتصل لقرابة 20 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين، كما يسهم في تقليص زمن الرحلة بين التقاطع السابع على شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد، إلى قرابة أربع دقائق.

التقاطع السابع

ويهدف مشروع تطوير التقاطع السابع على شارع الشيخ زايد، إلى تحسين الحركة المرورية وتوفير طاقة استيعابية اضافية للحركة من شارع الشيخ زايد إلى شارع اليلايس شرقاً والعكس، وتحسين الحركة المرورية من شارع الشيخ زايد إلى شارع دوبال والعكس، ومن شارع اليلايس إلى شارع دوبال والعكس.

ويتضمن المشروع إنشاء جسر مكوّن من أربعة مسارات من شارع اليلايس يتفرع إلى جسرين بسعة مسارين وبطاقة استيعابية تقدر بحوالي 3000 مركبة في الساعة لكل منهما، الجسر الأول باتجاه جبل علي، والجسر الثاني باتجاه شارع دوبال وميناء جبل علي، كما يتضمن تطوير حركة الانعطاف لليمين من شارع الشيخ زايد إلى شارع اليلايس شرقاً لتضم ثلاثة مسارات بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من 3600 مركبة في الساعة، ومسارين من شارع اليلايس إلى شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى دبي، وكذلك إنشاء مسارين بالاتجاه من شارع الشيخ زايد إلى شارع دوبال، ومسار واحد من شارع دوبال إلى شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى جبل علي، كما يتضمن المشروع تحسين الإشارات الضوئية عند مداخل ميناء جبل علي رقم 1 و2، وكذلك إنشاء جسر آخر مكون من مسارين، لخدمة الحركة المرورية القادمة من شارع دوبال في منطقة وميناء جبل علي مروراً فوق شارع الشيخ زايد باتجاه شارع اليلايس شرقاً.

اليلايس والأصايل

تتضمن أعمال مشروع الطرق الموازية، تطوير شارع اليلايس بطول ستة كيلومترات من شارع الشيخ زايد عند التقاطع السابع إلى شارع الشيخ محمد بن زايد عند تقاطع الحوض، إضافة إلى تطوير شارع الأصايل ليربط منطقة جبل علي الصناعية بمنطقة جزر جميرا وتلال الإمارات بطول خمسة كيلومترات.

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع زيادة عدد المسارات على شارع اليلايس، من ثلاثة مسارات إلى خمسة مسارات في اتجاه واحد من شارع الشيخ زايد إلى شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات ،وفي المرحلة الثانية سيتم زيادة عدد المسارات على شارع اليلايس في الاتجاه من شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات إلى شارع الشيخ زايد، ليصبح خمسة مسارات في الاتجاهين، وبذلك يكون قد تم رفع الطاقة الاستيعابية لشارع اليلايس بمعدل 66% من 12,000 إلى 20,000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، كما تتضمن المرحلة الثانية استكمال بقية مسارات الربط من وإلى التقاطعات العلوية لتوفير الحركة المرورية من وإلى شارعي الأصايل والخيل الأول، ويشمل نطاق العمل إنشاء تقاطعين علويين مجسرين محكومين بإشارات ضوئية روعي فيها مسار مشروع قطار الاتحاد، الأول عند تقاطع شارع اليلايس مع شارع الخيل الأول، والثاني عند تقاطع شارع اليلايس مع شارع الأصايل، إضافة إلى جسر علوي لخدمة الحركة المرورية للمركبات القادمة من شارع الأصايل جنوباً إلى شارع اليلايس شرقاً.

ويشمل المشروع كذلك استكمال امتداد شارع الأصايل، بطول قرابة خمسة كيلومترات، بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه وبطاقة استيعابية تقدر بحوالي 4,500 مركبة في الساعة في كل اتجاه، وإنشاء ست إشارات ضوئية سطحية على شارع الأصايل لتوفير مداخل ومخارج لبعض المشاريع التطويرية القائمة، مثل ديسكفري جاردنز والفرجان.