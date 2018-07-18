«بلاتفورم» الإماراتية تطوّر نظام «نخيل» الذكي لكشف السوسة الحمراء

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

نجح فريق البحث والتطوير في شركة «بلاتفورم» الإماراتية بتطوير جهاز ونظام «نخيل» الذكي للكشف والتنبؤ عن سوسة النخيل الحمراء في مرحلة مبكرة جداً من مراحل الإصابة، باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا إنترنت الأشياء، وذلك بعد أعمال بحث ميدانية مكثفة استمرت لأشهر عدة في مزارع نخيل التمر بمناطق مختلفة من دولة الإمارات وعدد من بلدان منطقة الخليج العربي.

وقال المهندس محمد خليل مؤسس الشركة، التي تتخذ من دبي مقراً لها، والخبير بتكنولوجيا إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي: استطاع فريق العمل بإنتاج نظام «نخيل» الذكي بعد أعمال التجارب وتطويع أحدث أدوات التكنولوجيا الحديثة، وباستغلال أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات على إنتاج الجهاز وإتاحته في السوق الخليجي، وذلك بعد أبحاث متطورة ودراسات في مزارع النخيل بإمارتي أبوظبي ورأس الخيمة.

وأشار إلى أن نظام «نخيل» الذكي يعمل على الاستشعار والتنبؤ بوجود الإصابة بسوسة النخيل الحمراء في وقت مبكر، ومنح الفرصة أمام الجهات المعنية وأصحاب المزارع اتخاذ الخطوات العلاجية الوقائية في وقت مبكر، والحفاظ على أشجار النخيل قبل أن تضع السوسة يرقاتها والتي تؤدي إلى إيذاء وإتلاف جسم النخلة، وبالتالي يحافظ نظام «نخيل» على إنتاجية التمور الإماراتية ورفع الإنتاج السنوي والحفاظ على مكانة التمور العربية عالمياً.

وأضاف: قمنا بتطويع الذكاء الاصطناعي من خلال فريق العمل، والمهندس خالد متولي شافعي الخبير المسؤول عن تصميم وتطوير وبرمجة الأجهزة الإلكترونية الدقيقة، بالانتهاء من أعمال التطوير وإجراء التحسينات على مراحل الجهاز الذكي الذي أصبح متاحاً تجارياً في السوق الخليجي.

وتابع: يقوم النظام بالعمل من خلال مجسات إلكترونية يتم تركيبها في جسم النخلة بشكل دائم للكشف الفوري عن وجود سوسة النخيل، وإرسال البيانات إلى خادم مركزي عبر شبكة «إنترنت الأشياء» المصممة خصيصاً لتوصيل مثل هذا النوع من البيانات إلى الخادم المركزي، ويقوم الجهاز بإرسال إشعارات إلى تطبيق الهاتف الذكي تتضمن تقريراً عن المزرعة وتواريخ الإصابة، وتحديد الأماكن المصابة جغرافياً، والبدء بتنفيذ البرامج الوقائية والعلاجية.

وأكد المهندس محمد خليل، أن التجارب العملية خلال الفترة الماضية في إحدى مزارع النخيل بإمارة رأس الخيمة، كشفت عن فتك سوسة النخيل الحمراء والقضاء على 2900 نخلة من مجموع 3500 نخلة بالمزرعة خلال 6 أعوام.