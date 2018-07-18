تصحيح 18 منتجاً واسترجاع 8 من أسواق أبوظبي لضمان السلامة

المصدر: أبوظبي - البيان

كشف مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة عن نتائج النصف الأول لعمليات التحقق والتفتيش على المنتجات الخاضعة للرقابة وأدوات القياس القانونية والعبوات المعبأة مسبقاً في أسواق الإمارة.

وأظهرت نتائج الفحص مطابقة 48% من العينات لاشتراطات الجودة والسلامة الخاصة بها، وعدم مطابقة 44% من العينات لاشتراطات الجودة والسلامة الخاصة بها، وقد تم على إثر ذلك تصحيح 18 منتجاً بإجمالي كمية بلغت 16,121 سلعة، واسترجاع 8 منتجات بإجمالي كمية بلغت 902 سلعة وذلك لعدم مطابقتها لاشتراطات السلامة والجودة.

وتمت عمليات التفتيش خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية يونيو 2018، حيث تم التفتيش على 35547 سلعة من مختلف المنتجات الخاضعة للرقابة والمتداولة في الأسواق التي تنوعت ما بين ألعاب الأطفال.

والأجهزة الكهربائية المنزلية، وإطارات المركبات، ومنتجات السجائر والتبغ والمنظفات المنزلية وقد تم اختيار 95 عينة مختلفة وإرسالها إلى مختبرات معتمدة دولياً للفحص والتأكد من مطابقتها لمواصفات الجودة والسلامة.

ويمكن معرفة تفاصيل نتائج حملات التفتيش عن طريق زيارة موقع مانع www.manaa.ae.

تحقق

وقام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، في إطار اتفاقية التخويل الموقعة بين المجلس وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، بالتحقق من دقة 2277 أداة قياس قانونية وصحة الكمية في 3560 عبوة معبأة مسبقاً تعود إلى 76 منتجاً غذائياً لدى المصانع والموردين وفي الأسواق في إمارة أبوظبي، وذلك خلال النصف الأول من عام 2018.

وتنوعت أدوات القياس القانونية التي تم التحقق منها ما بين موازين البيع بالتجزئة، وموازين بيع المجوهرات، وموازين بيع العود والعطور العربية والموازين المستخدمة في عمليات الشحن.

بالإضافة إلى القبانات الأرضية، وعدادات الوقود في محطات الخدمة التابعة لشركات أدنوك، حيث تم التحفظ على أدوات القياس غير المستوفية للاشتراطات لحين صيانتها وإعادة التحقق منها والتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات والمتطلبات الإلزامية وفقاً للوائح الخاصة بكل أداة.

ارتقاء

وقال سلطان المهيري، مدير إدارة خدمات المعلومات والمشاركة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، «تكتسب الحملات التفتيشية التي ينفذها المجلس أهمية كبيرة نظراً لدورها في تحقيق رؤيته الساعية إلى الارتقاء بالبنية التحتية للجودة والمساهمة في تمكين إمارة أبوظبي من التميز عالمياً.

وتحقيق رسالة المجلس الرامية إلى قيادة وتيسير وتطوير بنية تحتية للجودة في إمارة أبوظبي، متكاملة وذات كفاءة عالية على الصعيد العالمي، من شأنها تعزيز ثقافة الجودة والتنمية الصناعية والتنافسية وسلامة المستهلك، وبما يتماشى مع الأهداف التي وضعتها خطة أبوظبي في بناء اقتصاد قوي وتنافسي».

أجهزة

شملت عمليات التفتيش مجموعة من الأجهزة الكهربائية المنزلية التي تنوعت ما بين المكيفات، والثلاجات، والغسالات، والأجهزة المستخدمة في الطبخ.