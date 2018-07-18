«صحة أبوظبي» تشدد على توثيق بيانات مرضى السياحة العلاجية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

شددت دائرة الصحة ـ الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، على ضرورة توثيق مقدمي الرعاية الصحية لجميع بيانات مرضى السياحة العلاجية الذي يتلقون العلاج في منشآتهم عبر البوابة الإلكترونية «شفافية» اعتباراً من 1 سبتمبر 2018.

وتشهد السياحة العلاجية نموا متسارعا في أبوظبي مع توفر التخصصات الطبية النادرة، خاصة التخصصات الطبية المتعلقة بالعمليات الصعبة في القلب والشرايين وزراعة الأعضاء، وكذلك مشاكل الإنجاب. وقالت الدكتورة أسماء المناعي، مدير إدارة جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي: «تأتي هذه الخطوة في إطار التزامنا بتقديم خدمات عالية الجودة لجميع المرضى في إمارة أبوظبي وبما يدعم أهدافنا لتأسيس مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للسياحة العلاجية».