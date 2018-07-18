القيادة تحفز شباب الوطن على التمثيل المشرف في الخارج

المصدر: أبوظبي - البيان

دعا منتدى الأمن الذاتي في السفر والتمثيل الوطني المشرف، الذي نظمته جمعية «كلنا الإمارات»، إلى الامتثال لنصيحة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حين أكد «أن كل مواطن سفير لبلده أينما حل وارتحل، وأن يكون على قدر التسمية والصفة بأنه إماراتي، والكل مسؤول عن سمعة وطنه، وأن يكونوا جديرين بها».

وأشاد المشاركون في محاور المنتدى، الذي أداره عبد الرحمن نقي، المستشار الإعلامي للجمعية، بحرص القيادة الرشيدة على سلامة الوطن أينما حل المواطن وارتحل، وبجهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الداخلية في إرشاد وتوعية المسافرين المواطنين وتحفيز شباب الوطن على التمثيل المشرف، وتحفيز الطلبة المبتعثين بشأن التوعية بالمنجزات الإماراتية.

وناقش المنتدى أمن السفر والتمثيل المشرف من خلال ثلاثة محاور «الأمني والوطني والدبلوماسي».

جاء ذلك خلال النسخة السنوية الثالثة للمنتدى التي نظمتها الجمعية ضمن فعاليات عام زايد 2018، بحضور عوض بن حاسوم الدرمكي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتورة حبيبة سيف الشامسي، أمين السر العام، والدكتور سعيد هويمل العامري، وبخيتة الكتبي، أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من المهتمين بمجال السفر والسياحة، وذلك بهدف تنوير المواطنين المسافرين للخارج بطرق السفر الآمن والتمثيل المشرف للوطن في الخارج.

واستعرض المنتدى جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي في تقديم خدمة «تواجدي»، وهدف إطلاقها، وحرص الخارجية على شراكة المواطنين عند إطلاق الخدمة واختيار اسمها وشعارها، وأن الخدمة خاضعة للتطوير المستمر، وهي خدمة حصرية تقدم للمواطنين كل عون ومساعدة، وبياناتها سرية.

والخدمة اختيارية، وتفيد في الوصول السريع للمواطن وخدمته عند الحوادث والكوارث والأزمات، وهي من منطلق حرص الدولة ممثلة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي على سلامة المواطنين.

جائزة المبتعث

وأثنى المنتدى على جهود وزارة الداخلية من خلال مبادرة جائزة الطالب المبتعث، التي تندرج ضمن جوائز الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وزير الداخلية، للتميز، إذ تسعى هذه الجائزة لإبراز وتحفيز الطلاب الإماراتيين المبتعثين المتميزين وتشجيعهم على الإبداع والابتكار في جميع المجالات التي تهدف إلى الارتقاء بالأداء المؤسسي في الدولة.