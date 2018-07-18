15729 مكالمة تلقاها مركز اتصال «مواصلات الإمارات» في 6 أشهر

المصدر: دبي - البيان

أوضح محمد علي عبيد مدير إدارة العمليات بمواصلات الإمارات، أن مواصلات الإمارات تلقّت ممثّلة بمركز الاتصال 15729 مكالمة خلال النصف الأول من العام الجاري 2018 على الرقم المجاني 8006006، وبلغت النسبة المحققة لسرعة الرد على هذه المكالمات خلال 3 رنات 88.87%، كما استقبل المركز من خلال البريد الإلكتروني info@et.ae نحو 2,978 بريداً إلكترونياً.

وأشار عبيد إلى أن مركز الاتصال يلتزم بتلبية جميع طلبات المتعاملين على الخدمات التي تقدمها المؤسسة بمختلف مراكز أعمالها وفروعها، ويحرص على تقديم خدمات تفوق توقعات الجمهور والمتعاملين وتحقق سعادتهم، وتوفير الرد على طلبات المتعاملين للخدمات التي توفرها المؤسسة من بينها خدمة المساعدة على الطريق، وتوفير مركبات الليموزين، وخدمات الفحص الفني، وخدمات تعليم السياقة، وغيرها من الخدمات.

برامج تدريبية

وأضاف إن موظفي المركز يخضعون وبشكل مستمر لدورات وبرامج تدريبية في مجالات خدمات المتعاملين، وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات تفوق توقعاتهم، وتحقق سعادتهم، وتنسجم مع أفضل الممارسات ومعايير التميز والجودة العالمية، وتحقّق في الوقت نفسه حسن الاستثمار للموارد البشرية العاملة.

وصرح مدير إدارة العمليات، إلى أن مواصلات الإمارات قد استقبلت خلال العام الماضي 2017 من خلال مركز الاتصال أكثر من 38,000 مكالمة وقرابة 9,000 رسالة إلكترونية، وقد شكل مركز الاتصال أبرز القنوات التي تلقت من خلالها المؤسسة الاتصالات والملاحظات والاستفسارات، حيث استأثر وحده بـ 57% من الاتصالات التي ترد للمؤسسة.

وتحرص مواصلات الإمارات على تعزيز تواصلها مع المتعاملين والمجتمع عبر القنوات المختلفة المكرسة لهذه الغاية، وإحدى تلك القنوات هي الرقم المجاني لمركز الاتصال 8006006 والبريد الإلكتروني info@et.ae.