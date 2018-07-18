18542 معاملة أنجزها الكاتب العدل في رأس الخيمة خلال النصف الأول

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أنجزت إدارة الكاتب العدل في دائرة محاكم رأس الخيمة 18542 معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلة بذلك ارتفاعاً عن العام الماضي بالفترة ذاتها، والتي بلغت 18223 معاملة.

وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، أن الدائرة تنتهج في إطار خطتها الاستراتيجية، التميز في تقديم الخدمات والارتقاء بتجربة المتعاملين.

والتي سعت من خلالها إلى تقديم خدمات مميزة وتسهيل جميع الإجراءات على المتعاملين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء.وأضاف: تعمل الدائرة على إسعاد متعامليها وتحقيق أعلى مستويات الرضا عن الخدمات، عبر العديد من الخطوات التي اتخذتها كسرعة إنجاز الخدمة والتسهيل على المتعاملين وافتتاح أفرع للكاتب العدل.