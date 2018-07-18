«كهرباء دبي» تطلق دورة جديدة من دبلوم لغة الإشارة لموظفيها

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي دورة جديدة من دبلوم لغة الإشارة لموظفيها، تعزيزاً لجهودها باعتبارها جهة حكومية مسؤولة مجتمعياً وصديقة لأصحاب الهمم، وعملها الدؤوب على دمج وتمكين أصحاب الهمم، وتقديم خدمات دامجة تسهل من عملية وصول أصحاب الهمم إلى المعلومات والخدمات، وضمن خطة عمل مجلس هيئة كهرباء ومياه دبي الاستشاري لأصحاب الهمم.

ويتكون برنامج التواصل المتقدم مع أصحاب الهمم بلغة الإشارة من 6 مراحل، تمتد كل مرحلة منها على مدار أسبوع كامل، يكون المتدربون بعدها بمثابة سفراء للبرنامج بين زملائهم من موظفي الهيئة، بما يضمن نقل المعرفة والإسهام في رفع جودة الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية، وتسهيل التواصل معهم بأساليب متنوعة.

تمكين

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تسهم مبادرات وبرامج الهيئة الداعمة لأصحاب الهمم في تحقيق رؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى تمكين مجتمع متلاحم يعتز بهويته وانتمائه من خلال توفير بيئة شاملة تدمج في نسيجها مختلف فئات المجتمع.

ودعم السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خال من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم.

وذلك انسجاماً مع مبادرة «مجتمعي...مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتحويل دبي إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول عام 2020.

وأشار الطاير إلى أن الهيئة أطلقت خدمة «أشّر» للمحادثة الفورية المرئية باستخدام لغة الإشارة، لتتيح الفرصة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية للتواصل المباشر مع موظفي مركز الاتصال في الهيئة. وتُعد الهيئة أول جهة حكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة تُطلِق هذه الخدمة الرائدة.

دمج

وقال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، رئيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم في الهيئة: تعمل الهيئة على دمج أصحاب الهمم وتحقيق سعادتهم من خلال خلق بيئة مؤهلة ومرنة، وإطلاق المبادرات والبرامج الهادفة إلى تطوير قدرات الموظفين وصقل مهاراتهم في التعامل مع هذه الفئة الهامة من فئات المجتمع، بما يتيح لهم الفرص والخدمات.