وفد وزارة الدفاع يزور معرض «فارنبورو للطيران» في المملكة المتحدة

المصدر: فارنبورو - وام

زار وفد من وزارة الدفاع، يرأسه اللواء الركن طيار عبدالله الهاشمي، الوكيل المساعد للخدمات المساندة، معرض «فارنبورو الدولي للطيران»، الذي يقام كل عامين في مدينة فارنبورو بالمملكة المتحدة، ويعد واحداً من أكبر الفعاليات في عالم صناعة الطيران على مستوى العالم.

وشهد الوفد مراسم افتتاح المعرض، التي ألقت خلالها تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، كلمة الافتتاح بحضور غافن ويليامسون، وزير الدفاع البريطاني، الذي دار بينه وبين اللواء الركن طيار عبد الله الهاشمي حوارٌ تركز حول العلاقات الثنائية بين الإمارات والمملكة المتحدة. كما زار الوفد عدداً من الشركات واللاعبين الرئيسيين في صناعة الطيران، واطلع على أحدث منتجاتهم وأكثرها تقدماً، واطلع الوفد على الخطط الاستراتيجية للدول الأوروبية لتصميم وإنتاج مقاتلة مستقبلية، وتبادل مع كبار مسؤوليها الآراء ووجهات النظر حول تعزيز التعاون.