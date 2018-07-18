مناقشة تخصيص شواطئ للعائلات في دبي

المصدر: دبي - البيان

عقدت اللجنة العليا للشؤون البحرية في إمارة دبي اجتماعاً صباح أمس، برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي.

وبحضور المهندس داوود عبدالرحمن عبدالله الهاجري مدير عام بلدية دبي، ومطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات، وأحمد محبوب مدير عام دائرة الجمارك، واللواء طيار أحمد محمد بن ثاني مساعد القائد العام لشؤون المنافذ بشرطة دبي.

وعامر علي المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، وعدنان العبار نائب الرئيس الأول للتخطيط والتطوير في موانئ دبي العالمية. كما حضر الاجتماع العقيد مروان ناصر، نائب مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

وناقش أعضاء اللجنة إمكانية تخصيص شواطئ للعائلات، ووضع إرشادات ولوائح لتنظيم الدخول إليها والتي تراعي الخصوصية لتلك العائلات، وتوفر لهم الجو المناسب بعيداً عن أي إزعاج من قبل المتطفلين، وكذلك وضع الإرشادات للأشخاص الذين يرتادون الشواطئ بملابس غير مناسبة وغير مخصصة للسباحة.

مقترحات

واستعرضت اللجنة مقترحا حول إمكانية نقل أماكن تنزيل الخضار من السفن من مكانها الحالي في ميناء الحمرية بدبي، إلى مكان آخر لتقليل الازدحام الذي تسببه سيارات التحميل.

كما استعرضت اللجنة عددا من المبادرات المشتركة بين دوائر حكومة دبي، ومنها النقاط الإسعافية على المسطحات المائية، ونظام تتبع السفن الخشبية.

كما تم الاطلاع على كتيب حملة سلامة الشواطئ الذي يتضمن إرشادات ونصائح حول الالتزام بقواعد وتعليمات السلامة أثناء السباحة وارتياد الشواطئ.