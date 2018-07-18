تنسيق الإجراءات بين شرطة رأس الخيمة ودائرة الجمارك

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ترأس العميد عبد الله خميس الحديدي القائد العام لشرطة رأس الخيمة بالإنابة، اجتماعاً تنسيقياً مع دائرة الجمارك برأس الخيمة، بحضور عائشة الشحي نائبة مدير عام دائرة الجمارك، والعميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، وعدد من ضباط الشرطة، وذلك لتعزيز التواصل المتميز، وتنسيق الإجراءات والسياسات المشتركة بين الجانبين.

وتم خلال الاجتماع بحث مجموعة من الإجراءات التي تخدم الجانبين، مثل تعميق الشراكة في المبادرات المجتمعية بين الجهتين، وتبادل المزيد من الإجراءات والسياسات التطويرية، مع مناقشة واستعراض مجموعة من الأفكار المتقدمة، وطرح المقترحات التي تعزز مستوى الشعور بالأمن والأمان، وإسعاد المجتمع.

ضمن إطار سعي شرطة رأس الخيمة نحو بذل الجهود في دعم آليات العمل والأنظمة والبرامج لأفضل الممارسات والتطبيقات في مجال الأمن المجتمعي، وتم الوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث وفق المعايير المعتمدة.

وأكد العميد عبد الله خميس الحديدي، أن شرطة رأس الخيمة بالتعاون مع شركائها تعمل على مواكبة التطورات والتفاعل بشكل إيجابي مع المتغيرات، كما تركز بجهودها على المستقبل الذي يتماشى وينسجم مع توجهات الحكومة الرشيدة بدولة الإمارات ويدعمها من خلال تحويل الخطط والبرامج إلى واقع ينعكس إيجابياً لإسعاد المجتمع.