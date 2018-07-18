الاطلاع على جاهزية مستشفى عبدالله عمران برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

اطلع الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، خلال زيارته مستشفى عبدالله عمران للولادة والأمومة برأس الخيمة، على مدى جاهزية المستشفى لاستقبال المرضى في العيادات الخارجية من خلال توفير طاقم متعدد التخصصات على أفضل مستوى.

واستمع الدكتور العلماء، خلال الزيارة التي رافقه خلالها الدكتور يوسف محمد السركال، الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، إلى ملاحظات المرضى والمراجعين، واقتراحاتهم، مؤكداً أن الزيارة تأتي في إطار تطبيق رؤية الوزارة نحو بناء نظام صحي فعّال ومستدام لمجتمع سعيد، وتحقيق رسالتها بتعزيز صحة المجتمع من خلال تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة بعدالة وبمعايير عالمية.

وقال الدكتور العلماء: «لدينا منشأة صحية متميزة تطبق أعلى معايير المباني الخضراء، وتم العمل على تطبيق معايير ومتطلبات الاعتماد الدولي في كل الأعمال الإنشائية والتشغيلية، وتعيين الكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية، وتوفير خدمة متميزة، بأولوية مطلقة لأصحاب الهمم وكبار السن».