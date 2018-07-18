«صحة أبوظبي» تحذّر من «الشكولاتة السحرية»

حذرت دائرة الصحة ـ الجهة الرقابية على قطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي - من استخدام 3 منتجات مغشوشة غير مصرح باستخدامها تم ضبطها في أسواق أبوظبي وتستخدم كمنشط جنسي يطلق على المنتج الأول الشكولاتة السحرية (Magic Chocolate)، والثاني منتج (Pena Tropin Capsules) والمنتج الثالث (V M Plus Capsules).

وأشارت دائرة الصحة إلى أن نتائج التحليل المخبرية أثبتت احتواء هذه المنتجات المغشوشة على مادة السيلدنافيل والتلادافيل والفاردينافيل غير معلن عنها في العبوات الخارجية، وهذه المواد لا تستخدم إلا بناء على استشارة طبية، ولا يجوز للأشخاص الذين يتناولون أي نوع من أدوية النيترات «كالنيتروجلسرين» استخدامها لتسببها بحدوث هبوط حاد في ضغط الدم قد يهدد حياة المريض. أبوظبي ـ البيان