«طرق دبي» تبحث تعزيز التعاون مع مجلس الدولة التايلاندي

المصدر: دبي - البيان

استقبل مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بمكتبه ديستات هوتراكيتيا أمين عام مجلس الدولة في مملكة تايلاند، والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين هيئة الطرق والمواصلات مع نظيراتها في تايلاند، في مجال التنقل ذاتي القيادة، إلى جانب استطلاع المشاريع التي تعتزم الهيئة تنفيذها.

وأطلع المدير العام ورئيس مجلس المديرين للهيئة، أمين عام مجلس الدولة التايلاندي على استراتيجية الهيئة للتنقل ذاتي القيادة، التي تنسجم مع استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الرامية لتحويل 25% من إجمالي الرحلات إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030، التي تتميز بتغطيتها جميع وسائل النقل الجماعي من قطارات وحافلات ووسائل النقل البحري ومركبات الأجرة.

إضافة إلى المركبات الخاصة، كما اطلع الوفد على تجربة الهيئة في التشغيل التجريبي لأول حافلة ذاتية القيادة تسع لعشرة ركاب، وكذلك التشغيل التجريبي لوحدات التنقل ذاتية القيادة الأولى من نوعها على مستوى العالم، والمصممة لقطع مسافات قصيرة ومتوسطة في مسارات معينة ومحددة،.

وذلك باقتران الوحدات مع بعضها خلال فترة تتراوح بين 15 و20 ثانية، إلى جانب التشغيل التجريبي للتاكسي الجوي ذاتي القيادة والقادر على نقل شخصين، ودراسة الجدوى التي تقوم بها الهيئة مع شركة فيرجن هايبرلوب ون، للوقوف على الجوانب الفنية والهندسية والاقتصادية لتشغيل الهايبرلوب.

من جانبه، عبر ديستات هوتراكيتيا أمين عام مجلس الدولة في تايلاند، عن إعجابه بالتنمية الشاملة التي تشهدها إمارة دبي في فترة زمنية قياسية جعلتها محط أنظار المستثمرين ورجال الأعمال والسياح.