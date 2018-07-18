«أذون النيابة» تطبيق ذكي يسرّع إجراءات ضبط المخالفات في أبوظبي

Ⅶأبوظبي - البيان

أنجزت النيابة العامة في أبوظبي تطبيق «أذون النيابة» الذكي مع بلدية مدينة أبوظبي، بعد الانتهاء من متطلبات التطبيق، بهدف تسريع وتسهيل إجراءات تفتيش وضبط المخالفات وفقاً للوائح وتشريعات البلدية.

وأكد المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، اهتمام النيابة العامة بتطوير الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة ومواكبة التحول الرقمي، والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة لإنجاز المعاملات، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في أداء العمل النيابي على جميع المستويات، وبما يضمن الإسهام الفاعل في تحقيق رؤية أبوظبي 2030.

وأوضح أن تطبيق «أذون النيابة» جاء بالتنسيق بين النيابة العامة في أبوظبي وبلدية مدينة أبوظبي، لتبسيط إجراءات صدور أذون التفتيش لضبط المخالفات، التي كانت تتطلب مخاطبة خطية من مراكز البلدية إلى النيابة العامة، والتأكد من دقة البيانات والأدلة المقدمة فيها وصحتها، التي يتم بناءً عليها إصدار الأذون.

وأضاف النائب العام لإمارة أبوظبي أن التطبيق المستخدم لتنفيذ إصدار أذون النيابة سيتم على مرحلتين، الأولى في مدينة أبوظبي، على أن تشمل المرحلة الثانية منطقتي العين والظفرة، ويضمن اختصار الوقت والجهد، إلى جانب توفير قاعدة بيانات للأذون تتسم بالدقة والكفاءة والسرية العالية، ويمكن الرجوع إليها بسهولة ويسر في حال الاستفسار عنها من قبل النيابة العامة أو بلدية أبوظبي.