تعاون بين «دبي للسلع المتعددة» و«رويال فند إنفستمنتس»

المصدر: دبي - البيان

وقّع «مركز دبي للسلع المتعددة» مذكرة تفاهم مع شركة «رويال فند إنفستمنتس». وقّع المذكرة أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، وجولونج ما، الرئيس التنفيذي لشركة «رويال فند انفستمنتس» في المقر الرئيسي لمركز دبي للسلع المتعددة ببرج الماس، والتي من شأنها تعزيز العلاقات التجارية الثنائية القوية بين مركز دبي للسلع المتعددة ومجتمع الأعمال الصيني الذي يحقق نمواً سريعاً.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة: «يتشرف مركز دبي للسلع المتعددة بالتعاون مع شركة رويال فند إنفستمنتس في السعي نحو إيجاد طرق جديدة تمكّن الشركات من تحقيق الازدهار من خلال إبقاء الأبواب مفتوحة أمام التجارة. ونتيجة لعلاقتنا الجديدة مع شركة رويال فند إنفستمنتس، التقينا بالفعل مع الشركات والجهات الحكومية في بكين الأسبوع الماضي، مع توقع إجراء المزيد من اللقاءات في المستقبل. وتعد المبادرات الواردة في مذكرة التفاهم بمثابة منصة انطلاق للشركات الصينية التي تتطلع إلى النمو في دبي وخارجها».