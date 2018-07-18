الرميثي يطلع على جهود تطوير إدارة الأسلحة

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي على جهود التحسين والتطوير في إدارة الأسلحة والمتفجرات في قطاع شؤون الأمن والمنافذ، مؤكداً الاهتمام بتسخير التقنيات والوسائل الحديثة، لمواجهة تطورات الجريمة والتصدي لها، وتأهيل المنتسبين وفق أفضل البرامج والدورات التدريبية المتخصصة في مختلف قطاعات الشرطة.

ورافق قائد عام شرطة أبوظبي خلال الزيارة، اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ، وعدد من الضباط في شرطة أبوظبي.

وأكد الرميثي حرص القيادة الرشيدة على توفير أفضل بيئة للعمل في مختلف مرافق الشرطة وتطوير قدرات العاملين فيها، موضحاً أن شرطة أبوظبي تعمل على أن تكون من أفضل الجهات الشرطية عالمياً في مكافحة الجريمة والوقاية منها من خلال تطبيق الاستراتيجيات وأفضل الممارسات العالمية.

وأشاد بمستوى الإنجازات الذي حققه القطاع والجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الأداء، كما أثنى على حرص الضباط والعاملين على متابعة المستجدات التطويرية في مجالات عملهم، واهتمامهم بتحقيق مستويات متقدمة من التدريب الاحترافي في استخدام أحدث الآليات للحفاظ على أمن واستقرار جميع أفراد المجتمع.

واستمع إلى إيجاز قدمه العميد سالم حمود البلوشي، مدير الإدارة، تناول فيه آليات العمل في الإدارة، والخطط والمنجزات، وإحصاءات المهام والبلاغات والتدريب، مستعرضاً الخطط خلال المرحلة المقبلة.

واطلع خلال جولة في قاعات معهد التدريب، على آخر ما توصلت إليه التطبيقات والسيناريوهات والتمرينات العملية الميدانية، معتبراً أن وجود معهد متكامل للتدريب في إدارة الأسلحة والمتفجرات من المنجزات الهامة في مواكبة المستجدات والتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على تقديم كافة أنواع الدعم اللوجستي للعملية التدريبية للخروج بنتائج متقدمة من خلال بناء قدرات المنتسبين، ما يعزز من أداء الواجبات الأمنية، والسرعة في تقديم الخدمات الشرطية المتميزة.