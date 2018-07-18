معاملات إلكترونية تختصر 70 % من وقت مراجعي «تخطيط الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة مؤخراً باقة جديدة لمعاملاتها الالكترونية تهدف لإنجاز 6 خدمات أساسية وتوفر 70% من الوقت لنفس الخدمات.

فيما سبق، بحيث يستطيع المتعامل الآن تقديم معاملة تجديد الخارطة وطلب كل من بيان التخطيط العمراني وشهادة تحديد الرصيف وخارطة زوايا وأقطار وشهادة فحص التربة وشهادة احداثيات الطيران المدني بشكل اختياري لأي منهم ويتم بناءً على الاختيار دفع الرسوم كاملة ويتم تجديد الخارطة وتوزيع المعاملات بشكل متواز للمعنيين لإصدارهم بنفس الوقت واستلام المنتج النهائي الكترونياً.

إعادة هيكلة

وقال المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة إن الدائرة تقوم حالياً بإعادة هيكلة معظم المعاملات في الدائرة واختصار انجاز تنفيذ المعاملات بما يتوافق مع التحديثات التي تمت بتكامل تام مع نظم المعلومات الجغرافية، واستحداث خدمات ذاتية تعزز من سعي الدائرة إلى انجاز معظم معاملاتها بشكل فوري.

مبيناً أن تطوير هذه الخدمات وجمعها في باقة واحدة، يأتي انطلاقاً من رؤية الدائرة وسعيها الدؤوب إلى اختصار وقت إنجاز الخدمات وتقديمها الكترونياً للمراجعين، مؤكداً على التزام الدائرة بمواصلة الريادة لتقديم الخدمات الحديثة والمتطورة لمراجعيها، مشيراً إلى أن هذه الخدمات تمثل قيمة مضافة لمستخدميها، حيث أنها صُممت لتلبي احتياجات المراجعين وفق أحدث الممارسات العالمية بهذا المجال.

وأفاد أن دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة تُعد أول دائرة حكومية بإمارة الشارقة تحقق التحول الرقمي في خدماتها بنسبة 100% منذ ثلاث سنوات، مبيناً أنها قامت كذلك بتطوير تطبيقات ذكية لإنجاز معاملاتها وحققت تطويراً كاملاً لموقعها الالكتروني بما يتوافق مع أفضل المعايير والتكنولوجيا الحديثة، وحازت عليه جائزة أفضل موقع الكتروني في الشارقة لعام 2017/2018.

مثمناً جهود فريق تطوير الخدمات وإدارة تقنية المعلومات والبوابة الالكترونية والذي قام بتطوير هذه الخدمات وجمعها في حزمة واحدة تلبيةً لاحتياجات المراجعين.

مشيداً بسرعة انجاز الخدمات الذاتية وتضافر جميع الإدارات المعنية بإنجاز المهام الموكلة إليها لإخراج المنتج النهائي بأعلى معايير الدقة والإتقان، لافتاً إلى حرص الدائرة على الاستفادة من التجارب الدولية للتطوير، واستلهام الأفكار الجديدة لتحديث خدماتها.

نموذج

من جهتها قالت شيخة حنايا السويدي رئيس فريق تطوير الخدمات أن اعتماد نموذج الباقات الداخلية المشتركة يوفر خيار الدفع المجمع وتسديد المبلغ بكامله مرة واحدة، ويهدف إلى إسعاد المتعاملين من خلال تبسيط الإجراءات وتقليص الوقت وتمكينهم من انجاز معاملاتهم بيسر وسرعة وسهولة.

مبينة أن الباقة الحالية والتي تم فيها دمج عدد 6 خدمات من الناحية المالية والإلكترونية تتســم بالمرونـة حسب الحاجـة كما أنهـا تُـعـد المرحلة الأساسية للوصول إلى تـقديم معاملـة الموافقـة الأوليـة على التصميم طبقـاً لإجراءات الدائـرة، وكذلك هي إحدى الخطـوات المؤهلة لتنفيـذ معاملـة إجازة البنـاء من خلال الدوائر الخدميـة بحـكومة الشـارقـة.

ارتقاء

أوضح المهندس يوسف عبد الله آل على، نائب مدير إدارة تقنية المعلومات والبوابة الالكترونية أن دائرة التخطيط والمساحة تهدف إلى الارتقاء بأدائها إلى أعلى المستويات عبر تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، وبلورتها داخل مجتمع متقدم قائم على المعرفة، ما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للجمهور.

كما أنها تأخذ بعين الاعتبار جميع شرائح المجتمع وفي مقدمتهم كبار السن وأصحاب الهمم في تقديم أنسب وأفضل الخدمات، وأضاف أن الدائرة عملت كذلك على تقليل ما أمكن من المرفقات لتسريع خط سير المعاملات، وتقليل عدد الزيارات إلى الدائرة.