«هانرجي للطاقة»: نطمح لدخول أسواق المنطقة عبر الإمارات

المصدر: بكين - وام

أكد مسؤولو شركة «هانرجي للطاقة الشمسية» في العاصمة الصينية بكين، تطلعهم لدخول أسواق منطقة الشرق الأوسط انطلاقا من دولة الإمارات التي يعملون فيها بشكل جيد من أجل الوصول إلى أكبر عدد من العملاء.

وقال مسؤولو الشركة، خلال لقائهم الوفد الإعلامي الإماراتي الزائر للصين، إن الإمارات سوق مهم لهم في إطار تنفيذ استراتيجيتهم العالمية.. مؤكدين أن منتجاتهم عليها إقبال كبير في جميع أنحاء العالم. وأكدوا أن الإمارات من أكثر دول العالم اهتماماً بإنتاج الطاقة النظيفة.. منوهين إلى أن مدينة مصدر في إمارة أبوظبي خير شاهد على ذلك.

وأوضح المسؤولون أن هانرجي هي شركة طاقة نظيفة وتعتبر الرائدة عالميا في هذا المجال، مؤكدين التزامهم بتغيير نظرة العالم للتحول لإنتاج الطاقة الشمسية النظيفة من خلال التطور الذي يحدث بوتيرة متسارعة يومياً في هذا المجال الذي يجعل العالم أكثر أماناً من الملوثات على اختلاف أشكالها.

ويقع المقر الرئيسي للشركة في العاصمة الصينية بكين ولديها مكاتب إقليمية في العديد من الدول ومنها الإمارات ويعمل لديها حوالي 15 ألف موظف ولديها أفرع منتشرة في جميع أنحاء جمهورية الصين الشعبية التي تبلغ مساحتها الإجمالية 14 مليون كيلومتر مربع وكذلك في الأميركتين وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا.