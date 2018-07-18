بلدية دبي تختتم مشاركتها بـ«القمة العالمية للمدن» في سنغافورة

المصدر: دبي - البيان

عاد وفد بلدية دبي بعد مشاركته في مؤتمر القمة العالمية للمدن لعام 2018 والذي استضافته سنغافورة، تحت شعار «المدن المأهولة والمستدامة: حاضنة للمستقبل من خلال الابتكار والتعاون»، في الفترة من 8 إلى 12 يوليو.

وقد شاركت بلدية دبي بوفد ترأسه داوود الهاجري مدير عام البلدية وعضوية كل من طالب جلفار مساعد مدير عام البلدية لقطاع خدمات البيئة والصحة العامة وخالد بدري مدير إدارة التسويق المؤسسي والعلاقات، وفهد العوضي مدير إدارة الصرف الصحي والري.

وساهم مدير عام البلدية في الجلسات الحوارية للقمة من خلال منتدى رؤساء المدن العالمية، والذي كان بمثابة منصة عالمية لرؤساء البلديات والوزراء وقادة المدن لمناقشة التحديات الحضرية وتبادل أفضل الممارسات.

كما عقدت خلال المنتدى دورتان تفاعليتان لمناقشة الاستراتيجيات الرامية إلى ضمان بقاء المدن قابلة للتكيف مع التكنولوجيا والابتكارات الجديدة، وتسليط الضوء على الدعم الحكومي اللازم لإعداد المدن لتبني الابتكارات والموارد البديلة الأخرى لإثراء البنية التحتية للمدن.

وناقشت الجلسة التفاعلية الأولى التي كانت بعنوان «ما ينبغي على رؤساء وعمداء البلديات القيام به للاحتضان والاستفادة من الابتكارات»، بما في ذلك أدوات الحوكمة الرئيسية التي تمكّن رؤساء البلديات الاستفادة من نقاط القوة للابتكارات التي تساعد على النهوض بتنمية المدن.

وتم من خلال الجلسة التفاعلية الثانية التي كان موضوعها «ما الذي يمكن أن يفعله رؤساء وعمداء البلديات لجذب التمويل لمشاريع البنية التحتية؟» بحث المصادر البديلة لتمويل البنية التحتية للمدن.