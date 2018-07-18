دائرة القضاء في أبوظبي تنظم كرنفال بهجة الصيف

المصدر: أبوظبي - البيان

نظّمت دائرة القضاء في أبوظبي في مقرها الرئيسي الجديد كرنفال «بهجة الصيف» بمشاركة أكثر من 20 جهة، شملت مراكز صحية ورياضية وشركات تجارية وخدمية، وذلك بهدف تقديم التوعية للموظفين حول أهم الاحتياطات الصحية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، إضافة إلى تعريفهم بأهم النشاطات الترفيهية في صيف أبوظبي 2018.

وأوضح الدكتور صلاح خميس الجنيبي مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي بدائرة القضاء في أبوظبي، أن تنظيم الكرنفال يأتي في إطار جهود الدائرة نحو تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتبني المبادرات والأنشطة التي تتوافق مع البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، وما يتضمنه من برامج وسياسات لتحقيق السعادة في المجتمع.