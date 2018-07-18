تمرين للتعامل مع الحشود والتجمعات في القرية العالمية

المصدر: دبي- البيان

نفذت شرطة دبي وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وإدارة القرية العالمية تمريناً للتعامل مع الحشود والتجمعات.

وذلك في القرية العالمية بحضور العميد راشد خليفة المعصم الفلاسي مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، والعميد خليل البشري نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، والعميد راشد خليفة بن درويش الفلاسي مدير إدارة الطوارئ في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وعدد من موظفي الجهات المشاركة في التمرين.

وهدف التمرين إلى اختبار الإجراءات والمعايير الأمنية المعتمدة وذات الصلة بالحفاظ على المستوى العالمي الذي تتمتع به دبي ومعالمها