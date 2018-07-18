شرطة دبي تعرّف نزلاء السجن المركزي بطرق تعقيم المياه

المصدر: دبي - البيان

عقدت إدارة تعليم وتدريب النزلاء في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي، دورة حول «تعقيم المياه والتلوث البيئي» في إدارة السجن المركزي، بمشاركة 20 نزيلاً.

وقال النقيب محمد العبيدلي، مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء، إن هذه الدورة جزء من برنامج سنوي تنفّذه الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بهدف تأهيل وإصلاح النزلاء والنزيلات من خلال برامج وأنشطة تدريبية وحرفية تكسبهم مهارات جديدة ومتنوعة، وتشغل أوقات فراغهم بما يفيدهم.

وأوضح النقيب العبيدلي أن الدورة عرّفت النزلاء المشاركين بأهمية تعقيم المياه وأبرز جوانب استخدامها، وإطلاعهم على تلوث المياه البيولوجي والفيروسات البكتيرية والطفيليات، مشيراً إلى أن قسم البرامج التعليمية بادر خلال الربع الأول والثاني لعام 2018 بتنفيذ سلسلة من الدورات التعليمية في علوم الغذاء والطاقة وعلوم المياه، وهي دورات تخصصية تمد النزيل بالمعارف والعلوم الثقافية.