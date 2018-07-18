اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تستعرض خطة عملها

المصدر: أبوظبي - وام

عقدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أمس، اجتماعها الـ 21 في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي.

وترأس الاجتماع أحمد الجرمن، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية المختلفة في الدولة.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني، واستعرضت اللجنة خطة عملها لعامي 2017 - 2018، التي تتعلق بالمهام والنشاطات والفعاليات التي تقوم اللجنة بتنظيمها، إضافة إلى الإنجازات التي تم تحقيقها.