عصف ذهني عن الذكاء الاصطناعي في «طوارئ شرطة أبوظبي»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ناقشت مديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، خلال ورشة عصف ذهني أهمية الذكاء الاصطناعي وروبوتات الطوارئ في التعامل مع حوادث المواد الخطرة. وتطرقت الورشة التي نفذتها إدارة التعامل مع المواد الخطرة في المديرية إلى كيفية الاستفادة من التقدم التكنولوجي في مجال الأمن والسلامة وتعريف الروبوتات وأنواعها وأفضل الممارسات العالمية واستخدامها في هذا الإطار.

وتحدث في الورشة الرائد الدكتور عبدالله علي الصغيري نائب مدير إدارة التعامل مع المواد الخطرة والدكتور عامر حسين المستشار الأكاديمي بمديرية الطوارئ والسلامة العامة عن أهمية تطبيق الذكاء الاصطناعي في المجال الميداني وأهمية تدريب وتأهيل الكوادر على استخدام وتشغيل الروبوتات، وجرى تقييم الأفكار والمقترحات لدراسة إمكانية تطبيقها مستقبلاً.