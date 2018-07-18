عمار النعيمي يبحث تعزيز العلاقات مع سنغافورة

المصدر: عجمان - وام

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في مكتبه في ديوان الحاكم، أمس، لوبيت تشين، القنصل العام لجمهورية سنغافورة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة.

ورحّب سمو ولي عهد عجمان بالقنصل العام، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في أداء مهام عمله في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة، مؤكداً أنه سيجد من المسؤولين كل تعاون لتسهيل مهمته ومساعدته في أداء مهام عمله.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وسبل توطيدها في مختلف الميادين. وأثنى القنصل العام السنغافوري على التعاون المشترك بين البلدين في القطاعات المختلفة كافة، مشيداً بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات عامة، وإمارة عجمان خاصة في القطاعات كافة.

حضر اللقاء سالم سيف المطروشي، نائب مدير ديوان الحاكم، وأحمد إبراهيم الغملاسي، رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان، ويوسف النعيمي، مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.