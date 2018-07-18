«الصحة العالمية» تشيد بجهود الإمارات في مكافحة السمنة

المصدر: الشارقة - وام

أشاد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة ووقاية المجتمع على صعيد مكافحة السمنة في دولة الإمارات، وسعيها لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وابتكار الحلول الرامية إلى الحد من السمنة وتحديداً لدى الأطفال.

جاء ذلك خلال «ورشة منظمة الصحة العالمية في مكافحة السمنة» التي نظّمتها إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين والتي ناقشت محددات السمنة في الشارقة والحلول التي يمكن تطبيقها في الإمارة واستحداث إطار خطة عمل استراتيجية لمكافحة السمنة في الشارقة بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتحدث في الورشة التي تقام فعالياتها على مدى يومين الدكتور حسين الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع والدكتور أيوب الجوالده المستشار الإقليمي للتغذية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وإيمان راشد سيف مديرة إدارة التثقيف الصحي.

وثمن المستشار الإقليمي للتغذية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في تصريح له عقب الجلسة الافتتاحية الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ووقاية المجتمع وبالإجراءات التي اتخذتها بالتعاون مع الجهات المختصة للتقليل من استهلاك المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة من قبل الأطفال.