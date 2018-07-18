«مواصلات عجمان» تنقل 1.4 مليون راكب في النصف الأول

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

بلغ عدد الركاب الذين استخدموا وسائل النقل العام التابعة لمؤسسة المواصلات العامة في عجمان خلال النصف الأول من العام الحالي 1.451 مليون راكب.

بينما شهدت الفترة نفسها من العام الماضي نقل 1.119 مليون راكب، بزيادة بلغت 332 ألف راكب، ويأتي ذلك في إطار جهود المؤسسة في تطوير الخدمات المقدمة في المحطات ومواقف الانتظار.

ودعم شبكة المواصلات العامة في الإمارة بحافلات جديدة وافتتاح خطوط جديدة عززت ازدياد المستخدمين وسائل النقل العام، كما شرعت المؤسسة في تنفيذ مشروع المحطة الرئيسية للمواصلات العامة وذلك بكلفة 16 مليون درهم.

نمو

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام مؤسسة المواصلات العامة في عجمان لـ(البيان): شهد النصف الأول من العام الحالي نمو عدد الركاب الذين استخدموا وسائل النقل العام في الإمارة.

لافتا إلى أن هنالك زيادة بعدد 332 ألف راكب مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعزز خطط وبرامج المؤسسة الرامية إلى تطوير خدمات النقل العام لدفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة، وربط جميع المناطق السكنية والتجارية بخطوط وشبكات النقل العام.

كما شهد النصف الأول من العام الحالي نقل 10464 راكباً بواسطة النقل البحري، وبينما شهدت الفترة نفسها من العام الماضي نقل 1954، مؤكداً اهتمام المؤسسة في زيادة عدد محطات النقل البحري في الإمارة لتوفير خيارات عديدة لعملية التنقل بين المناطقة الترفيهية والسياحية والسكنية، إضافة إلى تشجيع القطاع السياحي.

وذكر أن مركبات الأجرة التابعة لشركات الامتياز نقلت 15.092 راكباً خلال النصف الأول، وبينما شهدت الفترة نفسها من العام الماضي نقل 14.386 راكبا عبر مركبات الأجرة، ونقلت المركبات الخاصة بأصحاب الهمم 329 راكباً في النصف الأول، وبينما شهدت الفترة نفسها العام الماضي نقل 100 راكب من أصحاب الهمم.

تطوير

وكشف المهندس بن عمير عن بدء العمل في مشروع إنشاء المحطة الرئيسية للمواصلات العامة في على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد وبكلفة 16 مليون درهم لتواكب الطفرة العمرانية والكثافة السكانية التي تشهدها الإمارة ولتطوير خدمات النقل العام، ومن المتوقع افتتاح المحطة الجديدة مطلع شهر يونيو العام المقبل.

كما تم إنجاز 72 محطة انتظار للركاب في جميع المناطق السكنية ويجري العمل في إنشاء عدد من محطات انتظار الركاب، كما تم إجراء دراسة شاملة لافتتاح ثلاثة خطوط جديدة في مناطق كل من النعيمية والروضة والرقايب بهدف التوسع في الخدمات وتوفيرها في المناطق السكنية الجديدة والمناطق التي تشهد نمواً وكثافة سكانية.

وأفاد بأنه تم الانتهاء من مشروع محطة الفحص الفني الجديدة التابعة للمؤسسة وذلك بكلفة 16 مليون درهم، ويأتي المشروع بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة عجمان ومن المتوقع افتتاح المحطة الجديدة في الأشهر المقبلة.

وذكر المهيري أن النصف الأول من العام الحالي شهد نمو الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة، حيث تم استقبال 6883 معاملة وبينما شهدت نفس الفترة من العام الماضي استقبال 1502 معاملة.