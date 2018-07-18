بحث تقديم تسهيلات مميزة لتجار الخضار والفواكه في دبي

المصدر: دبي - البيان

نظمت إدارة علاقات المتعاملين والشركاء بالتعاون مع إدارة الممتلكات ببلدية دبي، حلقة نقاشية مع متعامليها من فئة مستأجري أصول البلدية من تجار الخضار والفواكه في دبي لبحث الملاحظات والمقترحات التي تم طرحها مع الإدارة العليا في الدائرة لدعم جهودهم في تطوير السوق كمجال خدمي، ويأتي اللقاء استمراراً لنهج بلدية دبي بشأن تقديم التسهيلات المميزة للتجار واستكمالاً لدورها في البحث عن المعوقات التي تعيق الحركة التجارية في الإمارة وطرق معالجتها.

وحضر اللقاء منال بن يعروف مدير إدارة علاقات المتعاملين والشركاء بالإنابة وفيصل جمعة البديوي مدير إدارة الممتلكات بالإنابة وبعض المسؤولين عن الأسواق بالبلدية، وتحدث وفد التجار في البداية عن بعض الملاحظات التي تؤثر على سير العمل في سوق الخضار والفواكه.

سوق إلكتروني

وأكدت منال بن يعروف أنه يتم إعطاء الأولوية لجميع مجالات التحسين التي تقدم من قبل المتعاملين، واقترحت أن يتم تحويل السوق إلى سوق إلكتروني من خلال شبكة الإنترنت بحيث تتم كافة المعاملات بشكل آلي بين التجار استناداً إلى التقنيات الجديدة في مجال الاتصالات على أن تتم المعاملات بين التجار كمستوردين ومصدرين ومعيدي التصدير عبر الشبكة الإلكترونية لتطوير السوق.

كما أشار فيصل البديوي إلى موضوع التنازلات والتأجير من الباطن مقترحاً عرض الموضوع على الشؤون القانونية لإبداء الرأي القانوني في ذلك وأن يتم عقد اجتماع موسع بين التجار وبين البلدية والدوائر الحكومية ذات العلاقة مثل هيئة كهرباء ومياه دبي والهيئة العامة للضرائب والموارد البشرية لبحث ملاحظات المحال.