مهام «شرطة أبوظبي» تستشرف مستقبل تأمين المنشآت الدبلوماسية

المصدر: أبوظبي - البيان

ناقشت شرطة أبوظبي في الاجتماع الأول للجنة الدائمة لشؤون السفارات والهيئات الدبلوماسية برئاسة اللواء مبارك عبدالله المهيري، مدير قطاع المهام الخاصة، نتائج المنظومة الأمنية الشاملة ومخرجاتها في مواكبة التطورات المستقبلية، واستشراف المستقبل وفق خطط تركز على تحقيق أعلى المؤشرات الإيجابية لمسيرة الأمن والأمان والاستقرار في إمارة أبوظبي.

وأكد اللواء المهيري حرص شرطة أبوظبي على تعزيز منظومة تأمين المنشآت التابعة للسفارات والهيئات الدبلوماسية وفق أحدث الأساليب التقنية وأعلى درجات الحماية والتأمين عبر تفعيل استراتيجية الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني، لافتاً إلى أهمية تسخير التكنولوجيا للوصول إلى أفضل النتائج وصقل مهارات الكوادر البشرية وتدريبها على أفضل التقنيات في مجال تأمين وحماية المنشآت الدبلوماسية.