ورشة لتحسين جودة الأشعة التشخيصية في مستشفى دبي

المصدر: دبي - البيان

انطلقت في مستشفى دبي، أمس، ورشة العمل الإقليمية لتحسين عملية ضبط الجودة في الأشعة التشخيصية التي ينظمها مركز دبي للطب النووي والتصوير الجزيئي بقطاع الخدمات الطبية المساندة بهيئة الصحة بدبي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتستمر حتى العشرين من شهر يوليو الجاري بمشاركة 40 طبيباً ومختصاً من مختلف الدول العربية.

وأكدت الدكتورة بتول البلوشي استشاري ورئيس مركز دبي للطب النووي والتصوير الجزيئي على أهمية الورشة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة والمنطقة بشكل عام، حيث ستساهم بشكل فاعل في تعزيز القدرات المعرفية للمشاركين، ومساعدتهم على تحليل الوضع القائم في أقسام ومراكز الطب النووي، وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة والاطلاع على آخر المستجدات العالمية في مجال ضبط وخفض الجرعات الإشعاعية للمرضى.