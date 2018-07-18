تعاون بين «إسعاف دبي» ومستشفى الإمارات في نقل المرضى

المصدر: دبي - البيان

وقعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ومستشفى الإمارات، اتفاقية تهدف إلى تعاون الجهتين في مجال نقل المرضى إلى مستشفى الإمارات وإسعافهم وإنقاذ حياتهم خاصة الحالات المرضية التي تنطبق عليها معايير النقل وتمكين المستشفى من الاطلاع على برنامج معلومات المرضى الإلكتروني تسهيلا للعمل وتيسيرا على الأطباء المناوبين والمسعفين.

وقع الاتفاقية خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والدكتور يحيى القباني مدير مستشفى الإمارات، وذلك في مقر المؤسسة في ورسان الثالثة الأسبوع الماضي.

وتنص الاتفاقية على تزويد المؤسسة برقم الخط الساخن الذي سيستقبل البلاغات الواردة، وتحديد من ستنقلهم المؤسسة إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية المناسبين، وتقليل الوقت المستغرق في نقلهم.