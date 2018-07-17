انطلاق الأسبوع الاماراتي الصيني في منارة السعديات

المصدر: وام

افتتحت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في منارة السعديات " الأسبوع الاماراتي الصيني " الذي تم الاعلان عن بدء فعالياته ابتداء من اليوم و لغاية 24 يوليو الجاري بالتزامن مع زيارة فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ المرتقبة إلى دولة الإمارات.

حضر الافتتاح ني جيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة وعدد من المسؤولين .

واكدت معالي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في تصريح لوكالة أنباء الامارات "وام" ان الاسبوع الاماراتي الصيني مهم جدا بالنسبة لنا نحن في دولة الامارات لأنه يعد تاكيدا لتوطيد العلاقات الثقافية مع جمهورية الصين .

وقالت ان طلاب مدرسة حمدان بن زايد التي تدرس اللغة الصينية ويدرس فيها طلاب اماراتيون وصينيون مشاركون اليوم في هذا الأسبوع حيث ان الطلاب الاماراتيين يتحدثون اللغة الصينية " الماندرين " بطلاقة و يشرحون ملامح الثقافة الاماراتية للزوار الصينيين وكذلك يتم العكس حيث يوجد من المدرسة طلاب يقدمون شرحا عن الثقافة الصينية باللغة العربية .

وأوضحت أن قيادة دولة الامارات لها رؤية مستقبلية لافتة الى أن مركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية في جامعة الدراسات الأجنبية في بكين يعد من المراكز المهمة و تخرج منه الكثير من الطلاب الصينيين الذين يتحدثون اللغة العربية بطلاقة و منهم من يعمل في وزارة الخارجية الصينية .

ولفتت الى أن الدبلوماسية تلعب دورا مهما في توطيد العلاقات الثقافية بين البلدين الامارات والصين عن طريق الشراكات والفعاليات ذات الاهتمام المشترك معتبرة ان العلاقات الصينية الاماراتية ستشهد مستقبلا مزدهرا بفضل الرؤية المشتركة بين قيادة البلدين.

واكدت معاليها أن زيارة فخامة الرئيس الصيني للدولة ستكون مرحلة انتقال من تعاون الى شراكة استراتيجية مشيرة الى أن هناك قواسم ثقافية مشتركة و متشابهة بين الصين و الامارات مؤكدة أن اللغات جسر للتفاهم بين الثقافتين.

وفي تصريحاتها الى وسائل الاعلام أوضحت معالي نورة الكعبي أن متانة العلاقات الثقافية تنعكس على بقية العلاقات سواء السياسية أو الاقتصادية حيث تؤدي الى عمق هذه العلاقات .

و يشمل الأسبوع الاماراتي الصيني عددا من الفعاليات منها إطلاق «أسبوع الأفلام الصينية» ويتضمن عرض خمسة أفلام على مدى أسبوع و معرض الكتاب الصيني وعرض عدد من الأعمال الفنية الاماراتية الصينية المشتركة و الفعاليات التراثية للبلدين.

وقد شهدت فعاليات الافتتاح عرض جدارية مشتركة بين الخطاط الاماراتي محمد مندي و الفنان الصيني جاك لي .

وقال الفنان محمد مندي في تصريح لوكالة أنباء الامارات " وام" ان هذا العمل الفني هو تلبية لدعوة من وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة لتنفيذ عمل مشترك يجمع بين الخط و الرسم لفنان صيني و خطاط اماراتي يعكس متانة الروابط الثقافية بين البلدين حيث يجمع العمل ما بين قصر الحصن الذي هو رمز للحكم في الامارات و البيت الصيني التراثي القديم و كذلك الحروف الصينية و الخط الكوفي الهندسي للتعبير عن الشموخ و الترابط والتماسك بين البلدين .

وذكر أنه زار الصين حيث أهدى مركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية 20 لوحة بخطه من ضمنها لوحة خاصة باسم الشيخ زايد و قام بعقد عدد من الورش الفنية و معرض لأعماله .

