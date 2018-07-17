الصين تعد أكبر ماكينة لحفر الأنفاق في مدينة «المطار-إكسبو 2020»

المصدر: دبي - البيان

زار وفد من بلدية دبي يرأسه المهندس داوود الهاجري مدير عام البلدية، مدينة جوانزو الصينية للاطلاع على مراحل تصنيع الماكينة المخصصة لحفر مشروع الأنفاق العميقة لتصريف مياه الأمطار لمدينة المطار-إكسبو 2020، والذي يعد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية والفريدة من نوعها ويتم تنفيذها بإمارة دبي.

وقام مدير البلدية والوفد المرافق له بالاطلاع على معايير الجودة في المصنع وإجراءات كفاءة الإنتاج والمواصفات الفنية التي تتميز بها آلات الحفر النفقي.

ويذكر بأنه قد تم إطلاق المشروع في أكتوبر العام الماضي 2017 ومن المقرر أن ينتهي بحلول سبتمبر 2020، حيث تسابق بلدية دبي الزمن في إنجاز المشروع قبل الحدث العالمي إكسبو 2020، وتم خلال الزيارة الاطلاع على ماكينة الحفر للمشروع.

وقد تم الاستقرار على شراء جهازين Large TBM لحفر النفق العميق بطول إجمالي 11.06 متراً وبقطر عرض 10 أمتار، والذي يعد الأكبر حجماً في المنطقة والمستخدمة في الأنفاق ولأغراض نقل المياه، حيث يغطي مساحة 490 كيلو متراً.

ومن المتوقع وصول ماكينة الحفر إلى الموقع في أكتوبر المقبل لتباشر من خلاله أعمال الحفر النفقي في شهر ديسمبر المقبل.

وقد أشار مدير عام بلدية دبي إلى أن ماكينة الحفر الأولى TBM 1 سوف تبدأ أعمالها من بداية من التقاطع السابع بمسافة 2.4 كيلو متر باتجاه البحر حتى موقع محطة ضخ الأمطار الرئيسة، ثم يتم تفكيكها وإعادة تجميعها لتتحرك من التقاطع السابع في طريق الشيخ زايد وحتي التقاطع الثامن بطول 2.7 كيلومتر.

مواصفات

وأضاف مدير البلدية أن عدد ساعات تصنيع وتركيب الجهاز الواحد تبلغ 364 ألف ساعة عمل، مشيراً أن استهلاك الكهرباء اليومي للجهاز الأول 64 ميجاواط يومياً خلال 12 شهراً بإجمالي طاقة تقريباً 20,156 ميجاواط ساعة. أما الجهاز الثاني سوف يبلغ استهلاكه من الكهرباء يومياً 58,738 ميجاواط خلال 14 شهراً بإجمالي طاقة 21,380 ميجاواط ساعة.

وأشار إلى أن القطر الداخلي للنفق يبلغ 10 أمتار وأن الجهاز الواحد سيكون قطره 11.05 متراً، ومتوسط الحفر اليومي 19 متراً، والحفر سوف يكون في نوعين من التربة وهي التربة الصخرية الضعيفة والتربة الطينية وذلك بمتوسط عمق 42 متراً.

مضيفاً أن النفق قطره 10 أمتار ويتكون من 8 قطع خرسانية سماكتها 35 سنتيمتراً وعرض 2 متر ووزن كل قطعة تبلغ 7 أطنان وسيتم تثبيت القطع ببعضها عن طريق أوتاد حديدية وعزلها بمادة الايبوكسي.