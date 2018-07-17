«دبي للتبرع بالدم» يجمع 33 ألف وحدة في 6 أشهر

المصدر: دبي - وائل نعيم

كشفت الدكتورة مي رؤوف مديرة مركز دبي للتبرع بالدم في هيئة الصحة في دبي لـ «البيان»، عن أن إجمالي عدد وحدات الدم التي تم جمعها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 33 ألفاً و190 وحدة دم، فيما بلغ عدد حملات التبرع بالدم التي نظمها مركز دبي للتبرع بالدم خلال الفترة ذاتها 336 حملة.

وقالت إن عدد المتبرعين بالصفائح الدموية خلال النصف الأول من 2018 بلغ 2657 متبرعاً، مشيرة إلى أن أكثر زمر الدم التي يحتاجها المركز هي فصيلة «+O»، منوهة في الوقت ذاته بأن المركز يحرص على استخدام أحدث التقنيات والممارسات العالمية لتعزيز سلامة نقل الدم، وتقديم خدمات متميزة تحقق رضا المتعاملين وتفوق مستوى توقعاتهم.

خطوات ذكية

وأشارت إلى أن جميع خطوات التبرع بالدم ذكية من خلال استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة الهادفة إلى تسهيل رحلة المتبرع بالدم، وتوفير الوقت والجهد، ورفع جودة العمل والأداء، لافتة إلى أن المركز جمع خلال العام الماضي، 64 ألفاً و666 وحدة دم، و5828 وحدة صفائح دموية من خلال 676 حملة تبرع بالدم.

تطوير العمل

وتأسس مركز التبرع بالدم التابع لهيئة الصحة في دبي عام 1986 ويعتبر المركز الرئيس للتبرع بالدم في دبي والمسؤول عن توفير الدم الآمن ومكوناته بالكميات الكافية لجميع مستشفيات هيئة الصحة ومستشفيات القطاع الخاص، وتم اعتماد المركز من قبل جمعية بنوك الدم الأميركية منذ عام 2012.

ويتميز مركز دبي للتبرع بالدم بقدرات وإمكانيات عالية المستوى، أسهمت في تعزيز الثقة التي يحظى بها من مختلف المؤسسات والمنظمات والجمعيات العالمية المتخصصة، ولا سيما ما يرتبط منها بالاعتماد الدولي، وعمل المركز ومنذ مارس 2016 على تطوير العمل بإدخال نظام إلكتروني حديث من شركة «اي دلفن» الإسبانية العالمية والرائدة في الأنظمة الإلكترونية لبنوك الدم.

وتم تطوير النظام وإضافة خصائص جديدة بالتعاون مع الشركة المنفذة، وإدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة، وذلك حسب متطلبات مركز دبي للتبرع بالدم.

خصائص

وتم إضافة خصائص للنظام من بينها: «تسجيل المتبرعين بالدم باستخدام القارئ الإلكتروني للهوية الوطنية الذي يوفر الوقت، إضافة إلى دقة المعلومات، إلى جانب توفير الأجهزة الإلكترونية اللوحية للمتبرعين بالدم لقراءة المعلومات التثقيفية وتعبئة الاستبيان الخاص بالتبرع بالدم، والذي يوفر الوقت ويقدم الخدمة المطلوبة بسهولة ويلغي بعض الخطوات السابقة بغرض كسب رضا المتعاملين.

وكذلك تم ربط جميع الأجهزة الطبية بالنظام الإلكتروني لنقل نتائج الفحوصات الطبية مباشرة، بهدف ضمان سلامة النتائج ودقتها وتوفير الوقت، إضافة إلى إرسال رسائل نصية للمتبرعين بالدم لتذكيرهم بالموعد التالي للتبرع، ومتابعة نتائج الفحوصات الطبية للمتبرعين بالدم الذين يحتاجون استشارة طبية بإعلامهم بصورة متكررة من خلال الرسائل النصية».

خدمات

ويقدم مركز دبي للتبرع بالدم خدمات التبرع بالدم الكامل، وخدمات التبرع بالصفائح الدموية والتبرع بوحدتي دم مركزة، والاستشارة الطبية للمتبرعين بالدم، وبطاقات التبرع بالدم، حيث يتم إصدار بطاقة التبرع بالدم للمتبرعين المؤهلين بعد أول تبرع لهم بالدم.

فوائد

يعتبر التبرع بالدم عملاً إنساﻧياً نبيلاً يساعد على إنقاذ حياة المرضى المحتاجين إليه، ويساعد التبرع بالدم المنتظم على تقليل حدوث الإصابة بالجلطة القلبية والدماغية، كما ينشط نخاع العظم لإنتاج خلايا دم جديدة.