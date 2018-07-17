مجلس شرطة دبي لطلبة الكليات والجامعات يزور المركز الذكي

المصدر: دبي - البيان

زار وفد من مجلس شرطة دبي لطلبة الكليات والجامعات برئاسة لبنى العوضي رئيسة المجلس، مركز شرطة دبي الذكي في منطقة «السيتي ووك»، وذلك للاطلاع على الخدمات التي يقدمها لأفراد الجمهور.

وقدم النقيب أحمد محمد بن فهد من الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي شرحاً للوفد حول الخدمات المتنوعة التي يوفرها المركز لأفراد الجمهور على مدار 24 ساعة في اليوم، ومن ضمنها الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية إلى جانب الخدمات الأخرى التي يوفرها المركز دون أي تدخل بشري في تقديم هذه الخدمات لطالبيها.

وأكد أن مركز الشرطة الذكي يوفر الخدمات الشرطية الذكية ويقدم للمتعاملين باقة متعددة من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية يصل عددها إلى 27 خدمة، إلى جانب نحو 33 خدمة فرعية دون تدخل بشري.

وبين أن مركز الشرطة الذكي يوفر إمكانية تسجيل بلاغ خارج مركز الشرطة التقليدي، ودون الحاجة إلى مقابلة موظفين، والتواصل المباشر بالفيديو مع ضباط تحقيق يتحدثون بلغات عدة، إذ يناقش الضابط مع المتعاملين التفاصيل جميعها، ثم يرسل إلى المتعامل محضر إفادته حول البلاغ.