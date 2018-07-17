نورة الكعبي: علاقات أصيلة ومتجذرة مع الصين

أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، أن العلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية متجذرة وأصيلة.

وقد أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ورسّخها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في زيارته الأخيرة للصين.

وأوضحت معاليها في حديثها ل"سكاي نيوز عربية"، أخيراً، أن العلاقة مع الصين تجاوزت مرحلة التعاون إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية، في المجالات كافة، وأن هذه الشراكة تمتنها وتقويها الروابط الثقافية المشتركة التي تعد جسراً مكملاً لعلاقات وطيدة بين البلدين. ونوّهت الكعبي باختيار دولة الإمارات فاتحة لجولة الرئيس الصيني، كمحطة أولى، بعد الانتخابات الرئاسية، وهذا -كما أوضحت معاليها- يدل على ثقل دولة الإمارات ووزنها السياسي الدولي، وعلى عمق وقوة العلاقة بين الإمارات والصين.